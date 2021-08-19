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19 أغسطس، 2021
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روسيا 2018
سلطان العنزي.. “عرباوي”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بايرن يقهر دورتموند ويتوج بطلًا للسوبر الألماني
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الموسم الكروي ينطلق بكأس الأمير 10 سبتمبر
منذ يومين
أضف تعليق
وفاة جيرد مولر أسطورة الكرة الألمانية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب بفعل صعود الدولار
منذ يومين
أضف تعليق
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ أسبوع واحد
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بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ أسبوع واحد
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بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
سلطان العنزي.. “عرباوي”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بايرن يقهر دورتموند ويتوج بطلًا للسوبر الألماني
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الموسم الكروي ينطلق بكأس الأمير 10 سبتمبر
منذ يومين
أضف تعليق
وفاة جيرد مولر أسطورة الكرة الألمانية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب بفعل صعود الدولار
منذ يومين
أضف تعليق
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
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متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 19 أغسطس 2021
محرر المحليات
منذ 14 ثانية
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