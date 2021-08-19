ميسي خارج تشكيلة باريس سان جرمان أمام بريست

ذكرت صحيفة «ليكيب» اليومية أن ليونيل ميسي لن يكون ضمن تشكيلة باريس سان جرمان خلال مواجهة بريست في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، مضيفة أن نيمار زميله السابق في برشلونة سيكون خارج التشكيلة أيضاً.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الحارس جيانلويجي دوناروما الفائز بلقب بطولة أوروبا 2020 مع إيطاليا اختير بالتشكيلة بجانب مواطنه ماركو فيراتي وماركينيوس وأنخيل دي ماريا.

وكان فيراتي أيضا ضمن تشكيلة إيطاليا التي هزمت انكلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 بركلات الترجيح في ويمبلي بينما سجل دي ماريا هدف فوز الأرجنتين 1-صفر على البرازيل صاحبة الضيافة في نهائي كأس كوبا أميركا.

وفي وقت سابق، ترك مدرب سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو الباب مفتوحاً أمام استدعاء ميسي للتشكيلة لكنه لم يحدد إن كان سيدفع باللاعب الفائز بالكرة الذهبية ست مرات لأول مرة.

ولم يشارك ميسي (34 عاما) مع العملاق الفرنسي حتى الآن بعد انضمامه من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر وتم تقديمه أمام الجماهير خلال الفوز 4-2 على ستراسبورغ يوم السبت الماضي.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمراً صحافياً «كل شيء إيجابي والأجواء جيدة داخل التشكيلة وتأقلم (ميسي) بشكل جيد وبسرعة والشعور رائع».

ولم يتدرب ميسي خلال شهر بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس «كوبا أميركا».