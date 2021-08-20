البنتاغون: لم تكن هناك مؤشرات على انهيار القوات الأفغانية في 11 يوماً

قال رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، إنه لم يكن هناك ما ينبئ بالسيطرة السريعة لحركة «طالبان» على أفغانستان مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وصرّح ميلي للصحافيين: «لم يكن لديّ أو لدى أحد ما يشير إلى انهيار هذا الجيش، وهذه الحكومة، في 11 يوماً».

وتابع: «كانت لدى قوات الأمن الأفغانية القدرة، وأعني بذلك التدريب والعدد والقدرة على الدفاع عن بلادهم».

واعترف الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، بأن واشنطن قللت من شأن وتيرة تقدم «طالبان»، لكنه أشار أيضاً إلى أن الجيش الأفغاني تخلى عن المدن الرئيسية دون قتال في الأيام القلائل الماضية.

وقال بايدن إنه رغم أن الولايات المتحدة درّبت وجهزت قوات الأمن الأفغانية، فإنها لا تستطيع منحها الإرادة للقتال من أجل مستقبلها.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم، إن هناك نحو 4500 جندي أميركي في العاصمة الأفغانية كابل حالياً، لكن «ليست هناك أي عمليات عدائية مع (طالبان)، وخطوط التواصل مع قادة (طالبان) ما زالت مفتوحة».