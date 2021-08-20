وزير التعليم السعودي: الطلاب الذين لم يحصلوا على الجرعتين سيحسبون غائبين عن الدراسة

شدد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، على ضرورة حصول جميع الطلاب ممن تجاوزا 12عامًا وأكثر في جميع المراحل التعليمية، على جرعتي اللقاح حتى يسمح لهم بالحضور للمنشآت التعليمية.

وأوضح خلال حديثه لقناة العربية أن طلاب التعليم الجامعي ومَن في حكمهم ممن لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا، لن يسمح لهم بالدخول للمنشآت التعليمية وسيتم إيقاف تسجيلهم ويُحسبون غائبين، حتى استكمال الجرعة الثانية.

وبيّن أن طلاب التعليم العام لمن أكملوا12 سنة ميلادية يشترط الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية ومن لم يتم التحصين بجرعتين فسيتم اعتباره متغيبًا حتى استكمال التحصين بجرعتين.