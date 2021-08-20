السعودية تستضيف نهائي “أبطال آسيا” 23 نوفمبر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن السعودية ستستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا في 23 نوفمبر المقبل.

ولم تتحدد المدينة التي ستقام فيها المباراة، لكن المملكة ستستضيف أيضا مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي لفرق غرب آسيا في 16 و19 أكتوبر.

وينافس فريقان سعوديان في البطولة حتى الآن، حيث سيلعب الهلال مع الاستقلال الإيراني، فيما يلتقي النصر مع تراكتور الإيراني أيضا في دور 16.

وأرغم الاتحاد القاري على تغيير نظام البطولة بسبب قيود السفر المطبقة في عدد من الدول بسبب فيروس «كورونا»، كما قرر حسم أدوار خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط.

وستقام مباريات دور 16 بين 13 و15 سبتمبر، بينما تسحب قرعة ربع النهائي في 17 منه، فيما ستقام مباريات ربع ونصف النهائي لشرق آسيا في كوريا الجنوبية في 17 و20 أكتوبر.