إغلاق 3 أجنحة للعناية المركزة بمستشفى جابر مع تراجع إصابات كورونا

مع استقرار الوضع الوبائي في البلاد، أعلن استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد د. عبدالله المطيري، اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»، إغلاق 3 أجنحة للعناية المركزة في مستشفى جابر، مضيفاً أن ذلك جاء بعد انخفاض ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس «كورونا»، ناصحاً بضرورة أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

هذا وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، أمس الخميس تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كوروناالمستجد «كوفيد 19»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 407652.

وقال السند إنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2399 مضيفا أنه تم تسجيل 503 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 399538 وبلغت نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات 98 %.