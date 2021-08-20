رئيس الوزراء العراقي يزور الكويت الأسبوع المقبل

يزور رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، دولة الكويت الأسبوع المقبل لبحث عدد من الملفات بينها تشجيع المستثمرين الكويتيين على لعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري ببلاده.

وقالت الخارجية العراقية في بيان اليوم الجمعة إن سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي اجتمع أخيرا مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر لبحث مع عدد من المواضيع ومنها التحضير لزيارة الكاظمي الى دولة الكويت الاسبوع المقبل.

ونقل البيان عن السفير المنهل القول ان الكاظمي سيعقد لقاء مع رجال الاعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين الى السوق التجاري العراقي ولعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري.

واشار الى انه ناقش كذلك سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين في ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات.