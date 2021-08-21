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21 أغسطس، 2021
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روسيا 2018
نهائي بطولة أوروبا 2020 كان بؤرة لانتشار فيروس كورونا
منذ 5 دقائق
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السعودية تستضيف نهائي “أبطال آسيا” 23 نوفمبر
منذ 13 ساعة
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ميسي خارج تشكيلة باريس سان جرمان أمام بريست
منذ يوم واحد
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سلطان العنزي.. “عرباوي”
منذ 3 أيام
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اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب بفعل صعود الدولار
منذ 4 أيام
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نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ أسبوع واحد
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بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ أسبوع واحد
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بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ أسبوع واحد
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بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
نهائي بطولة أوروبا 2020 كان بؤرة لانتشار فيروس كورونا
منذ 5 دقائق
أضف تعليق
السعودية تستضيف نهائي “أبطال آسيا” 23 نوفمبر
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
ميسي خارج تشكيلة باريس سان جرمان أمام بريست
منذ يوم واحد
أضف تعليق
سلطان العنزي.. “عرباوي”
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب بفعل صعود الدولار
منذ 4 أيام
أضف تعليق
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الرأي
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عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 21 أغسطس 2021
محرر المحليات
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جريدة الوسط
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