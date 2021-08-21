الجارالله: حتمية الالتزام بالتوجيهات الوقائية مع عودة المدارس تجنباً لدورٍ وبائيّ ثان

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا الدكتور خالد الجارالله حتمية الالتزام بالتوجيهات الوقائية مع عودة المدارس تجنباً لدور ثاني وبائي.

وأشار إلى استمرار التحسن الإيجابي سريريا وميدانيا، مبينا أن المنظومة الصحية في أمان، ومشددا على استمرار تكثيف وتيرة التطعيم لجميع الفئات المشمولة بخطة التحصين والإبقاء على الاحترازات الوقائية والترصد الوبائي.