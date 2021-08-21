مانشستر سيتي يمزق شباك نورويتش

حقق مانشستر سيتي أول انتصار له في البريميرليج هذا الموسم (2021- 2022)، وذلك بعد تغلبه على ضيفه نورويتش سيتي بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل خماسية السيتي، تيم كرول بالخطأ في مرماه في الدقيقة (7)، وجاك جريليش في الدقيقة (22) وإيمريك لابورت في الدقيقة (64) ورحيم سترلينج في الدقيقة (71) ورياض محرز في الدقيقة (85).

وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع، بينما تذيل نورويتش سيتي جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

افتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة، وذلك بعدما أرسل رودريجو كرة بينية داخل منطقة الجزاء، استلمها جيسوس على الصدر وسدد كرة قوية، حاول هانلي إبعادها إلا أن الكرة اصطدمت بالحارس كرول وسكنت الشباك.

وعزز السيتي من تقدمه في النتيجة في الدقيقة 15، بعدما أرسل جيسوس بينية داخل منطقة الجزاء لتوريس، والذي سدد بدوره كرة أرضية قوية سكنت الشباك، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفار، التي أظهرت وجود مخالفة من بيرناردو في بداية الهجمة.

ومع السيطرة التامة للسيتي على مجريات الأمور، تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22، وذلك بعد انطلاقة مميزة لجيسوس في الجانب الأيمن، مرسلًا بعدها عرضية أرضية أمام المرمى اصطدمت بجريليش وسكنت الشباك، ليسجل بالتالي الأخير أول أهدافه بقميص فريقه الجديد.

وكاد السيتي أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 29، بعدما أرسل جوندوجان عرضية من مخالفة، تابعها رودريجو برأسية ضعيفة، وصلت سهلة في يد كرول، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين دون رد.

وشكل السيتي الخطورة الأولى في الشوط الثاني، وذلك من خلال تسديدة عبر رودريجو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52، ذهبت أعلى العارضة.

وتبعه جيسوس في الدقيقة 55، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأجرى جوارديولا التبديل الأول للسيتي في الدقيقة 61، بنزول سترلينج على حساب توريس.

وأضاف السيتي الهدف الثالث في الدقيقة 64، بعدما أرسل جوندوجان عرضية من ركلة ركنية، ارتبك دفاع نورويتش في إبعادها، لتتمهد أمام لابورت داخل منطقة الجزاء، الذي سدد بدوره كرة أرضية سكنت الشباك.

ودفع جوارديولا بورقته الثانية في الدقيقة 69 بنزول بالمر على حساب جوندوجان.

وواصل السيتي مهرجان الأهداف بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 71، بعدما أرسل جيسوس عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى سترلينج أمام المرمى الخالي من حارسه، ليسجل بسهولة في الشباك.

وأجرى جوارديولا التبديل الثالث والأخير في الدقيقة 75، بنزول محرز على حساب جريليش.

وظهر نورويتش هجوميًا للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 78، بتسديدة من راشيكا من داخل منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وترك محرز بصمته في المباراة بإضافة الهدف الخامس في الدقيقة 85، بعدما أرسل دياز بينية من قرب وسط الملعب، وصلت إلى النجم الجزائري الذي انفرد بكرول وسجل بسهولة في الشباك.

وحاول سترلينج إضافة الهدف الثاني له في المباراة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 89، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بخماسية نظيفة.