محليات

الكويت ضمن القائمة الخضراء الإماراتية في آخر تحديث ابتداء من الغد

منذ 9 ثواني
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أعلنت أبو ظبي اليوم «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبو ظبي، اعتبارًا من 22 أغسطس 2021، من الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن تحديث هذه القائمة جاء بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

ومدرج أدناه القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبو ظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي:-

القائمة «الخضراء»:

• الكويت

• أرمينيا

• الأردن

• ألبانيا

• البحرين

• التشيك

• السعودية

• السويد

• الصين

• أستراليا

• ألمانيا

• المجر

• النمسا

• أوكرانيا

• إيرلندا

• بروناي

• بلجيكا

• بلغاريا

• بولندا

• تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

• رومانيا

• سنغافورة

• سويسرا

• سيشيل

• صربيا

• كندا

• كوريا الجنوبية

• مالطا

• موريشيوس

• مولدوفا

• نيوزيلندا

• هولندا

• هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

ممرات السفر الآمنة

إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، فلن يُطلب منك أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي و الدول التالية:

البحرين – اليونان – سيشل – صربيا

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