الكويت ضمن القائمة الخضراء الإماراتية في آخر تحديث ابتداء من الغد

أعلنت أبو ظبي اليوم «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبو ظبي، اعتبارًا من 22 أغسطس 2021، من الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن تحديث هذه القائمة جاء بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.
ومدرج أدناه القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبو ظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي:-
القائمة «الخضراء»:
• الكويت
• أرمينيا
• الأردن
• ألبانيا
• البحرين
• التشيك
• السعودية
• السويد
• الصين
• أستراليا
• ألمانيا
• المجر
• النمسا
• أوكرانيا
• إيرلندا
• بروناي
• بلجيكا
• بلغاريا
• بولندا
• تايوان (جمهورية الصين الشعبية)
• رومانيا
• سنغافورة
• سويسرا
• سيشيل
• صربيا
• كندا
• كوريا الجنوبية
• مالطا
• موريشيوس
• مولدوفا
• نيوزيلندا
• هولندا
• هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)
ممرات السفر الآمنة
إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، فلن يُطلب منك أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي و الدول التالية:
البحرين – اليونان – سيشل – صربيا
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