سبر أكاديميا

“التعليم العالي” تعلن خطة شواغر البعثات الداخلية وخطة البعثات الخارجية للثانوية الإنكليزية

منذ ساعتين
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اعتمد وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس خطة البعثات الخارجية لحملة الثانوية الإنكليزية وحملة البكالوريا الدولية (IB/DB) الصادرة من جنيف للعام الدراسي (2022/2021)، حيث يبدأ التسجيل بها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، من الثلاثاء المقبل الموافق 31 الجاري وحتى الخميس 2 سبتمبر.

وفي السياق، أعلنت الأمانة العامة للجامعات الخاصة عن خطة الشواغر للبعثات الداخلية لحملة الثانوية العامة، وما يعادلها وكذلك حملة الثانوية الإنكليزية، حيث سيكون التسجيل عبر الموقع الرسمي للأمانة من الأحد المقبل الموافق 29 الجاري، وحتى الخميس 2 سبتمبر.

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