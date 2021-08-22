الفارس اعتمد زيادة مقاعد الطلبة المتقدمين في جامعة الكويت

اعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية الدكتور مثنى الرفاعي في بيان صحافي مساء اليوم الأحد الموافق 2021/8/22، أن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الحكومية تسلمت اليوم كتاب جامعة الكويت بشأن أعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2021 ، والتدابير اللازمة والمعتمدة من الجامعة بشأن زيادة أعداد الطلبة المتقدمين للالتحاق في الجامعة والمستوفين للشروط والنسب الدنيا للقبول المعتمدة .

مشيرا إلى أن مجلس الجامعات الحكومية قد قرر في اجتماعه السابق الذي عقد بتاريخ 2021/8/15 برئاسة وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، تفويض وزير التعليم العالي (رئيس مجلس الجامعات الحكومية) في اعتماد أو رفض التدابير المقترحة من جامعة الكويت وما يترتب على ذلك من أثار بِشأن الطلبة المرفوضين المستوفين للشروط والنسب الدنيا للقبول المعتمدة واتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن.

وبناء عليه أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية د. مثنى الرفاعي اعتماد وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس نتائج القبول في جامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2021 وفق قرار مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (7/2021)، الذي عقد برئاسة مدير الجامعة بالإنابة د. بدر البديوي بتاريخ 2021/8/16، والذي بلغ عدد الطلبة والطالبات المقبولين (9833) طالب وطالبة، موزعين على عدد (6412) طالب وطالبة للفصل الدراسي الأول و(3421) طالب وطالبة للفصل الدراسي الثاني ، علما بأنه قد تم اعتماد قبول (244 ) طالب وطالبة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلية في وقت سابق ، ليصبح إجمالي عدد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت( 10,077) طالب وطالبة للعام الجامعي 2022/2021 .

وبشأن طلب جامعة الكويت توفير الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه الزيادة الاستثنائية في أعداد الطلبة المقبولين، أشار الرفاعي أن وزير النفط ووزير التعليم العالي بصدد عرض كتاب الجامعة على مجلس الوزراء للنظر في الموضوع.