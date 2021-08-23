“طالبان” تعلن العفو العام عن الرئيس الأفغاني وحكومته

أعلن مسؤول بحركة طالبان في أفغانستان، أنَّ الحركة منحت عفوا لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، وأكّدت لهم أنَّه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسيطرت حركة طالبان على الولايات في أفغانستان خلال 10 أيام، ونجحت في دخول القصر الرئاسي بالعاصمة كابول قبل أسبوع، فيما فر الرئيس أشرف غني خارج البلاد.

وبعثت الحركة برسائل طمأنة فور سيطرتها على الأوضاع في البلاد، منها إعلان تشكيل حكومة منفتحة تضم أعضاء من غير حركة طالبان، بالإضافة لوجود النساء ضمن عناصرها.

وأوضح خليل الرحمن حقاني المسؤول في حركة طالبان، إنَّ الحركة تعفو عن الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس عمرو صالح، وتدعوهم للعودة إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك، قائلًا: «لا عداوة بين طالبان والرئيس المخلوع أشرف غني ونائب الرئيس عمرو الله صالح ومستشار الأمن القومي حمد الله محب».

وأضاف حقاني، في مقابلة مع قناة «جيو» الباكستانية: «نسامح أشرف غني وأمر الله صالح والمستشار الأمني ​​للرئيس الأفغاني حمدالله محب، نسامح بدءا من الجنرال كل من حارب ضدنا انتهاءا إلى الشخص العادي»، وفقًا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وفى السياق ذاته، حث المسؤول في حركة طالبان الأفغان الفارين من البلاد على عدم القيام بذلك، مشيرًا إلى أنَّ الدعاية القائلة بأن طالبان ستنتقم منهم ينشرها الأعداء.

كما وعد المسؤول في طالبان بالآمان لجميع الجنسيات التي تعيش في البلاد، قائلًا: «جميعهم إخواننا الطاجيك ووالهزارة والبشتون والبلوش».