جامعة الكويت تقبل 6655 طالب وطالبة للفصل الدراسي الأول

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور مشعل هشام الغربللي بأنه قد تم الانتهاء من عملية توزيع طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات من خريجي المرحلة الثانوية المستوفيين لشروط القبول لجميع كليات الجامعة وذلك خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للعام 2022/2021، وتم قبول 10083 طالب وطالبة منهم موزعين على الفصلين الدراسيين الأول والثاني حيث تم قبول 6655 طالب وطالبة للفصل الدراسي الأول و3428 للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021، ويشمل هذا العدد المقبولين في جميع كليات جامعة الكويت بما فيهم كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والذين أعلن عن نتائج قبولهم في وقت سابق بتاريخ 2021/7/27 والبالغ عددهم 244 طالبٍ وطالبة.

وذكر الدكتور الغربللي أن عملية تقديم طلبات الالتحاق لجامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2021 شهدت إقبالاً كبيراً وغير مسبوق له على الكليات الإنسانية من خريجي القسم الأدبي والذين فاق عددهم خريجي القسم العلمي مما حذا بمجلس الجامعة إلى زيادة المقاعد المخصصة للقبول بواقع 20% باجتماعه بتاريخ 2021/7/29 وزيادتها استثنائياً مرة أخرى باجتماعه بتاريخ 2021/8/16 تركزت جميعها في الكليات الإنسانية وصولاً في نهاية المطاف إلى قبول 10083 طالبٍ وطالبة بزيادة مايقارب 3183 طالبٍ وطالبة عما كان مقرراً قبوله.

وأضاف الدكتور أن الطلبة المقبولين في الفصل الدراسي الثاني 2022/2021 والبالغ عددهم 3428 يشمل 449 طالبٍ وطالبة مؤجل قبولهم حاصلين على نسبة (70 – 74.99 % علمي) و(78 – 79.99 أدبي)، كما يشمل 2979 طالبٍ وطالبة والذين تم قبولهم في المقاعد الإضافية التي تم زيادتها في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 2021/8/16.

وأوضح الغربللي أن جامعة الكويت ستقوم بالإعلان لاحقاً عن خطة شواغر للقبول في الفصل الدراسي الثاني للتخصصات التي بها شواغر ووفق الطاقة الاستيعابية.

كما أكد على أن التنافس على مقاعد جميع الكليات كان وفقاً للمعدل المكافئ ونسبة الثانوية دون تمييز بين الذكور والإناث المتقدمين إلى الجامعة أو بين الكويتيين وأبناء الكويتيات، علماً بأن المعدل المكافئ يحتسب بناءً على نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية المطلوبة لكل كلية والتي يؤديها كل طالب قبل التحاقه بالجامعة بالإضافة إلى نسبة الطالب في الشهادة الثانوية.

وأوضح الغربللي أنه على الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني المتقدمين على شبكة الانترنت والفئات المتقدمة بطلبات التحاق بصالة القبول والتسجيل سداد رسوم 10 د.ك عن طريق نظام الدفع KNET بعد إعلان نتائج القبول وذلك حتى يتم اعتماد القبول في جامعة الكويت من خلال الدخول على نظام القبول الإلكتروني، علماً إنّه غير مطلوب المراجعة وتسليم المستندات في صالة القبول والتسجيل، أما الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية فعليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل لتسليم مستنداتهم واعتماد قبولهم خلال الفترة من الأحد الموافق 29 أغسطس وحتى 30 أغسطس من خلال مواعيد يتم تحديدها بواسطة رسائل نصية.

علماً أن تسجيل الجدول الدراسي للطلبة المقبولين سيكون إلكترونياً (أون لاين) من خلال مواعيد يتم تحديدها بواسطة رسائل نصية.

كما يمكن للطلبة الراغبين بإلغاء قبولهم من جامعة الكويت الدخول على نظام القبول الإلكتروني وإلغاء الطلب دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل.