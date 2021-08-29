“الجمارك” تحبط إدخال 3 أطنان من “التنباك” إلى البلاد

أحبط رجال الجمارك في إدارة البحث والتحري الجمركي الشحن الجوي محاولة إدخال ما يقارب 3 أطنان من مادة التنباك الممنوعة، كانت مخبأة في «طبليات» قادمة من الإمارات.

وفي تفاصيل الضبطية، أن إخبارية وردت إلى إدارة البحث والتحري الجمركي في جمارك الشحن الجوي، بوجود معلومات تشير إلى احتواء شحنة «طبليات» قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة على مواد ممنوعة، وبعد جمع وتحليل المعلومات، كان رجال ادارة البحث والتحري الجمركي بالشحن الجوي لها بالمرصاد، فتم تفتيش الشحنة بدقة، وعُثر على 29 كرتوناً مخبأة في أربع «طبليات»، وبتفتيش الكراتين تبين احتوائها على نحو 3 أطنان من مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.