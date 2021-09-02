عمان تفاجئ اليابان بهدف قاتل في تصفيات المونديال

حقق المنتخب العماني فوزا ثمينا ومفاجئا على اليابان، بهدف نظيف، اليوم الخميس، على ستاد باناسونيك سويتا، وذلك ضمن الجولة الأولى من التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وخطف الأحمر العماني الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة 87 بهدف قاتل، عبر البديل عصام الصبحي، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تحذير أحمر

بدأ المنتخب العماني المباراة بشكل جيد، ولم يبالغ في الحذر بل حاول أن يباغت المنتخب الياباني بهدف.

وجاءت أول فرصة للأحمر برأسية وجهها المنذر العلوي في الدقيقة 4 لكن لم تجد طريق الشباك.

وفي الدقيقة 6 سدد جاكو أول تسديدة يابانية لكنها مرت خارج الملعب، وفي الدقيقة 12 هدد المنتخب العماني مرمى أصحاب الأرض بأخطر فرصة له في الشوط الأول بعدما توغل المنذر العلوي لكن الحارس الياباني أنقذ الموقف.

ورد المنتخب الياباني بعد دقيقتين بتسديدة قوية من جون أي تو، تصدى لها الحارس فايز الرشيدي.

وحصل المنتخب الياباني على فرصة خطرة أخرى، في الدقيقة 27 بعد هجمة منظمة انفرد على أثرها المهاجم أمام الرشيدي لكن حارس عمان تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

بعد الدقيقة 27 تحولت السيطرة على الكرة للمنتخب الياباني، دون أن يخلق أي فرصة حقيقية خطرة، أمام التكتل الدفاعي المنظم للمنتخب العماني، الذي بحث عن الهجمات المرتدة وحصل على فرصة خطرة في الدقيقة 41 بعد مجهود فردي رائع من زاهر الأغبري حيث مرر الكرة للعلوي الذي أضاع فرصة محققة للأحمر.

هدف قاتل

بدأ الشوط الثاني مثيرا في وقت مبكرا، حيث شن المنتخب الياباني هجمة خطرة في الدقيقة 48 ورأسية جون أي تو، تألق الرشيدي في التصدي لها.

ورد عليه المنتخب العماني بهجمة مرتدة في الدقيقة 50، واحتسب الحكم الإماراتي ركلة جزاء لعمان بعد أن لامست الكرة يد مدافع اليابان، لكنه عاد وألغى القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

في الدقيقة 58 حصل خالد الهاجري على تمريرة جميلة من عبد الله فواز، لكنه لم يتعامل معها بالشكل المناسب وأضاع على الأحمر هدف التقدم.

وبعدها بدقيقة حصل علي البوسعيدي على تمريرة متقنة من زاهر الأغبري، وواجه حارس اليابان الذي أنقذ مرماه من هدف عماني محقق مرة أخرى.

وتألق الرشيدي حارس عمان في إبعاد هدف محقق لليابان في الدقيقة 64 بعد تسديدة قوية من يويو أوساكو.

وحاول المنتخب الياباني خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لكن تماسك الدفاع العماني حال دون وصول اليابانيين إلى شباك فايز الرشيدي.

وفي وقت كاد يتجه فيه اللقاء إلى التعادل، خطف الأحمر العماني هدفا قاتلا في الدقيقة 87 عن طريق البديل الفعال عصام الصبحي الذي تلقى تمريرة جميلة من اليحيائي، ليخطف الأحمر فوزا ثمينا على أبرز المرشحين في بداية المشوار.