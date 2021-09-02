العتيبي يعدل آلية الترشح لعضوية مجالس “التعاونيات”

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي، قراراً وزارياً في شأن تعديل نص المادة (40) من القرار الوزاري (166/ت) لسنة 2013، في شأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

ووفقا للقرار، فإن المادة، السالف ذكرها، ستكون بعد التعديل على النحو التالي، «على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة 10 أيام عمل متصلة خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية، وعليه أن يعلن عن فتح باب الترشيح لمرة واحدة في جريدتين يوميتين تختارهما الوزارة في مساحة لا تقل عن نصف صفحة، والإعلان في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية ومداخل السوق المركزي والأسواق المصغرة، على الا تقل مساحة الإعلان عن ( 1 متر * 2 متر)، وكذلك الإعلان في صفحات الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي طوال فترة فتح باب الترشيح»، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

كما أصدر العتيبي قرارا آخر يقضي بالغاء الإجراءات كافة التي اتخذتها الجمعيات التعاونية لفتح باب الترشيح لعضوية مجالس الإدارة واعتبارها كأنها لم تكن، وعلى مجالس الادارة إعادة فتح باب الترشيح لعضوية المجالس وفقا للنظام الأساسي النموذجي وفي ضوء القرار الوزاري (48 /ت) لسنة 2021.