السويح: الدراسة في “الطب” حضوريا 100 في المئة

أعلنت القائم بأعمال عميد كلية الطب بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت الدكتورة نورة السويح عن بدء الدراسة للفصل الأول للعام الجامعي الجديد 2021-2022 حضورياً بنسبة 100 في المئة مع مراعاة الاشتراطات الصحية، موضحةً أنه تم تقسيم الطلبة – كدفعة – إلى مجموعتين وكذلك تقسيم ساعات الدوام إلى فترتين.

وقالت السويح إن الكلية قامت بالتعاون مع إدارات الجامعة المختلفة خلال الفترة الماضية بتجديد وتحديث مرافق الكلية وخاصة قاعات المحاضرات، بما يتناسب مع مكانة وريادة كلية الطب ومخرجاتها التعليمية، ضمن إطار استعداداتها للدراسة الحضورية.

وأضافت إن الإدارات المختلفة لكلية الطب منذ تأسيسها تسعى دائماً لرفع مستوى مخرجاتها، لتتواكب مع المستجدات العالمية ولخدمة المجتمع ونيل ثقته، من تخريج الأطباء والطبيبات المحصنين بالعلوم الحديثة والكفاءة والتميز والريادة في الأبحاث، والاستشارات الطبية والبحثية والإكلينيكية والفنية بكافة القطاعات الصحية بالدولة.

وأشارت السويح إلى الشراكات الاستراتيجية التي تجمع كلية الطب مع مؤسسات حكومية وخاصة، متعددة مثل وزارة الصحة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، معهد الكويت للأبحاث العلمية، معهد الكويت للتخصصات الطبية، مركز دسمان للسكر، المستشفى العسكري، ومستشفى الأحمدي.

وأعربت عن شكرها الجزيل لمدير الجامعة والأمين العام وكل قطاعات وإدارات الجامعة على مساهمتهم الفعالة ودعمهم وتعاونهم اللامحدود في دعم كلية الطب خلال فترة الجائحة.