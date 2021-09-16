دخول الجماهير لمباريات كأس الأمير.. بالمجان

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف أن دخول الجماهير لمباريات بطولة كأس سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سيكون بالمجان.

وأضاف اليوسف ان الاتحاد ملتزم بقرار مجلس الوزراء، والقاضي بدخول الجماهير إلى الملاعب بنسبة لاتتجاوز 30%، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية، بما فيها ما يثبت تلقي اللقاح وابراز تطبيق هويتي او مناعة.

وأعرب رئيس مجلس ادارة الاتحاد عن أمنياته بضرورة التزام الجماهير الرياضية بقرارات وتوصيات مجلس الوزراء والتعاون مع المنظمين، وتطبيق الاجراءات والاشتراطات الصحية لما يضمن سلامة الجميع في مختلف المسابقات المحلية، مؤكداً أن التزام الجماهير بهذه التعليمات والقرارات يصب أولا وأخيراً في المصلحة العامة.