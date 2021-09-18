رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”

أعلن مجلس الوزراء، عن طرح مزايدة عامة بشأن الترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال واستثمار مواقع محور جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، المكونة من الجزيرتين الشمالية والجنوبية والضفتين الشمالية والجنوبية لصالح الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وذلك طبقاً لعدد من المواصفات والشروط. وسيتم فتح المجال للراغبين في المشاركة بالمزايدة بداية من 26 سبتمبر 2021 والإقفال بتاريخ 17 مارس 2022.

وكشف إعلان مجلس الوزراء، أنه على الشركات الراغبة في شراء كراسة الشروط التقدم بالمستندات التالية:

– شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية المفعول.

– شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.

– إذا كانت الشركة مدرجة في بورصة الكويت أو مملوكة بنسة لا تقل عن «50%)» من حكومة الكويت، تقدم شهادة التسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

– وإذا كانت الشركة مقيدة لدى هيئة تشجع الاستثمار المباشر، فعليها تقديم الرخصة الاستثمارية الصادرة عن الهيئة.