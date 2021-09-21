يحكى أن: دخل على والده .. الفاسد.. وهو على فراش الموت، قال: علمني يا أبي في الفساد علماً لا أسأل بعده أحدا. قال الأب: ياولدي للفساد قواعد وأصول لابد أن تتعلمها وتراعيها.

1.لا تكن وحدك فالفساد عمل جماعي يتطلب مشاركة الفاسدين وتوثيق الصلة بهم.

2.ابحث عن الرجال الذين يقول الناس عنهم إنهم فوق القانون واشتر شراكتهم بغالي الأثمان. فهؤلاء يعلمونك مهارات لا يمتلكها غيرهم. فيختصرون عليك الزمن في صعود سلم الفساد.

3.سترتكب خطأً جسيماً إذا كانت قطعتك من الكاتو الفاسد أكبر من قطعة من هو أعلى منك. فكعكة الفاسدين لا تقطع بالتساوي.

4.كن كريماً واجعل شعارك ربي ارزقني وارزق مني. ففتات الفساد الذي توزعه على الفاسدين الصغار سيشجعهم لاحقاً على طلب المزيد من الكاتو الفاسد.

5. الفاسد المحترف يا ولدي لابد أن يكون قانونيا, فالمختلسون البدائيون يذهبون إلى السجن, أما المحترفون فيصفق لهم الناس, ويكرمون أمام عدسات المصورين.

6. تعلم يا بني كيف تخفي أدلة فسادك وتغرقها في أقرب مجرى للسيول, فإغراقها أسهل من دفنها.

7. لا تخف ولا تخجل من الفساد, فنحن أكبر امبراطورية في العالم, موجودون في كل مكان.

8.أقم الحفلات الصاخب] بين القطاعين العام والخاص. فكلما زاد السهر زاد الفساد.

9. الفاسد يكره كلمة .. رشوة .. هو يحب أن يسميها .. عمولة .. حق إبن هادي، والحديث الوحيد الذي يحفظه ويحبه تهادوا وتحابوا.

10. لا تنكر الفساد، بل تحدث على أنه كبير إلى حد لا يمكننا إزالته، بل علينا التعايش معه، تحدث عن الشرف والنزاهة وأكثر من الشعارات والخطب الرنانة، ولا تتوقف عن لعن الفساد وشتم الفاسدين.

11.قدم خدمات جليلة لمطاردي الفساد، خذ معهم صوراً تذكارية، ابحث عن بوق إعلامي يساعدك، فالإنتهازيون من الإعلاميين سيختصرون عليك خطوات كثيرة.

12.الفساد مرض معد. وصاحب الدخل المحدود الذي تمر الملايين من تحت يده سيضعف يوماً ما مادامت الرقابة ضعيفة.

13.لاتكترث بالمثقفين. فهم يتطاحنون بينهم بعيداً عنك.

14.إذا عثرت على قاض فاسد فقد وجدت كنزاً لايقدر بثمن، فاغدق عليه لأنه عملة نادرة، ولن يسأله أحد من أين لك هذا.

15.إحذر الشفافية فهي بداية النهاية حاربها بكل ما استطعت.

16. عدوك الأول هو الضمير احذره فسيكسب المعركة إن أفاق من غيبوبته.

للأسف كل الوقائع من حولنا تشير إلى صحة هذه القواعد.

ويعرف الفساد على أنه عبارة عن حالة انتهاكات للمبادئ والقوانين والتعدي على الحقوق والعدل، وأن تكون فوق القانون، ويعرف الفساد خيري شلبي أن الفساد يطول عمره كلما انسحب الشرفاء من الميادين وآثروا السلامة وتخاذلوا فيفسحون المجال للصغار التافهين البلطجية، وفي رواية السمان والخريف لنجيب محفوظ إننا نستنشق الفساد مع الهواء، فكيف تأمل أن يخرج من المستنقع أمل حقيقي لنا؟! ويعرفه محمد عبده الفساد يهبط من أعلى إلى أدنى، والاصلاح يصعد من أدنى الى أعلى. ومقولة أعجبتني تقول رغم أن الفساد من أمراض المناطق الحارة، الى أنه في بلداننا يتوطن في المكاتب المكيفة، ويقول الشاعر أحمد محرم:

أرى فساداً وشراً ضاع بينهما

أمر العباد فلا دينٌ ولا خلق

سيل تدافع بالآثام زاخره

ما قلت أمسك إلا انساب يندفق

نال النفوس فمبتلٌ يقال له

ناجٍ وآخر في لجاته غرق

عيسى راشد الهاجري