البيت الأبيض يعلن تمسكه بقرارات طرد الجنود الرافضين لتلقي لقاح كورونا

قال البيت الأبيض إنه “يعارض بشدة” بندا في مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لعام 2022، من شأنه أن يمنع وزارة الدفاع الأمريكية من طرد الجنود الذين يرفضون تلقي لقاحات كورونا.

وأوضح البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء أن البند 716 من مشروع القانون المذكور سيحد من خيارات القادة العسكريين في تأديب أولئك الذين لا يمتثلون لإجبارية التطعيم.

وأضاف البيان: “لتمكين القوة النظامية من القتال بانضباط، يجب أن يكون لدى القادة القدرة على إصدار الأوامر واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة”.

وكان البنتاغون أمر جميع الجنود بالتطعيم الشهر الماضي، ولم يستبعد محاكمة أولئك الذين يرفضون.

ووفقا لبيانات البنتاغون، فإن أكثر من 800 ألف جندي من أصل 1.4 مليون لا يزالون بحاجة إلى الحصول على جرعات من اللقاح.

المصدر: RT