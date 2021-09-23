سبر تنشر أسماء 15670 طالباً وطالبة قبلوا في “التطبيقي”

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أسماء المقبولين في كليات ومعاهد الهيئة.

واعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة أ.د. جاسم الانصاري نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للعام الدراسي 2021-2022.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور مشعل المنصوري أنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومعاملة كويتي وأبناء الشهداء والديبلوماسيين المستوفين لشروط القبول بالإضافة الى باقي الفئات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وبناء على اللوائح المعتمدة بالهيئة للعام الدراسي 2021 -2022 والبالغ عددهم 15670 طالبا وطالبة.

وتابع عميد القبول والتسجيل موضحا أن الطلبة المقبولين تم توزيعهم حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية.

كما أنه سيتم استكمال إجراءات قبول طلبة المنح في وقت لاحق.

وفي ما يلي أسماء المقبولين:

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