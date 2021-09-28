أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411572 وتسجيل حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة 2448.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه تم أيضا تسجيل 35 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408459 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 24ر99 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 10 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 665 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) الى 35.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 17867 ليصبح مجموع الفحوصات 4215565 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 22ر0 في المئة.