“السكنية”: الوزير الشايع يكرم فريق عمل النظام الالكتروني الجديد لاداء المهام الادارية

انتهى قطاع التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من استحداث نظام الكتروني لأداء المهام الإدارية دون استخدام النمط التقليدي الورقي.

وجاء النظام الإلكتروني الجديد تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح فيما يخص تطوير بيئة العمل وتقييم القياديين في الجهات الحكومية من خلال التحول الرقمي، حيث حرص قطاع التخطيط والتصميم برئاسة نائب المدير العام م.ناصر خربيط بتوجيه من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ النظام الجديد ليتم الاستفادة منه لاحقا وتعميمه على كافة قطاعات المؤسسة.

إلى ذلك واشادة بالجهود التي قامت بها إدارة التنسيق والمتابعة كرم الوزير الشايع الموظفين العاملين فيها، مبينا خلال لقاءه اياهم صباح امس ان مثل هذه الجهود تحقق ماهو مطلوب من المؤسسة والموظفين بشكل اكثر تطورا وسرعة ودقة علاوة على أهميته في تقليل المصروفات والحفاظ على المال العام والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي تتمتع بها أنظمة المؤسسة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، قالت مدير إدارة التنسيق والبرامج م.رشا العدساني أن قطاع التخطيط والتصميم كان نقطة الإنطلاقه لهذا التطور حيث أنه يقوم حاليا بممارسة كافة الإختصاصات المنوطة إليه إلكترونيا.

و أضافت العدساني أن هذا التحول الرقمي مر على عدة مراحل ، حيث شملت المرحلة الأولى أرشفة كافة الوثائق والمستندات إلكترونيا ومن ثم وضعت خطة دقيقة و مفصلة لتصنيفها بما يتناسب مع مهام القطاع لتسهيل عملية إدارة هذه المستندات والتأكد من دقتها وسهولة الوصول إليها عند الحاجة .

وأوضحت ان القطاع يقوم بصفة يومية بمتابعة التدقيق والتحديث لكافة الوثائق والمستندات والمخططات المتعلقة بكل مشروع على حدة من خلال هذا البرنامج لضمان جودة المخرجات، مشيرة أن النظام الجديد يتيح للمسئولين قياس مؤشرات أداء الموظفين مما يحقق بيئة تنافسية و منتجة الأمر الذي إنعكس إيجابيا على مهام المؤسسة، ويعطي منخذي القرار رؤية واضحه لتطوير العمل.

واكدت حرص الادارة على عقد ورش عمل يومية من قبل كوادر وطنية شابّة لتعريف بقية الإدارات والقطاعات بالمؤسسة بطبيعة العمل من خلال هذا النظام، متوقعة أن يتم التحول إلى الإدارة الرقمية في كامل المؤسسة نهاية السنة الحالية.