مجلس الوزراء يثمن التوجيهات السامية للحوار الوطني: مرحلة جديدة للعمل الإيجابي بين السلطتين

ثمّن مجلس الوزراء التوجيهات السامية لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لعقد حوار الوطني، معرباً عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس، الأربعاء، في موقع مشروع ميناء مبارك الكبير برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد.

وأحاط الخالد المجلس علماً بالتوجيهات السامية لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لعقد حوار وطني يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز، ونبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك وخدمة المواطنين الكرام ورفعة لراية الوطن العزيز ومكانته السامية.

وأعرب مجلس الوزراء عن أسمى معاني التقدير والامتنان للتوجيهات السامية لسمو الأمير، معرباً عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل ما جُبل عليه المجتمع الكويتي من قيم ومبادئ راسخة وروح المسؤولية ضمن إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكل ما من شأنه التوفيق فيما يعود على هذا البلد الطيب وشعبه الوفي بالخير والتقدم والاستقرار.

وبحث مجلس الوزراء مسيرة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، والسبل الكفيلة بإزالة كافة العوائق وأوجه القصور التي تحول دون تحقيق التعاون الحقيقي المنشود بين السلطتين وكذلك آلية العمل الكفيلة بتجسيد التعاون مع مجلس الأمة وتكثيف العمل الجاد لترسيخ أسس الديموقراطية وحماية مسار العمل البرلماني، والعمل كفريق واحد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه البلاد على مختلف الأصعدة والمجالات ودفع مسيرة البناء والتنمية وتسريع الإنجاز للمشاريع التنموية والارتقاء بخدمات المواطنين وكل ما فيه مصلحة الوطن في الحاضر والمستقبل.

المشاريع الكبرى

وذكر بيان المجلس أنه «في ضوء اهتمام وحرص رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الشخصية لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ووضعها موضع التنفيذ، وعلى هامش الزيارة التي قام بها سموه والوزراء لموقع مشروع ميناء مبارك الكبير»، اطلع الخالد والوزراء خلال الجولة على مختلف المرافق والمنشآت التي شملها المشروع واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسؤولين عن المشروع حول مكونات المشروع والمراحل التي تم إنجازها.

وعبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه إحياء وتنمية جزيرة بوبيان، وتعزيز دور دولة الكويت كمحطة رئيسية في منظومة النقل الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى منافع هذا المشروع الاستراتيجية والاقتصادية وأهميته لدولة الكويت واقتصادها الوطني.

جسر جابر

وفي نطاق استكمال متابعة خارطة طريق تنفيذ بعض المشاريع، ناقش المجلس توصية لجنة الخدمات العامة في شأن مشروع الاستثمار في مواقع جسر جابر بما فيها الجزيرتين الإصطناعيتين، وأحيط المجلس علماً بالإجراءات التي قام بها فريق العمل المكلف بالإشراف على الإجراءات اللازمة لطرح وترسية المشروع وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة به حيث تم طرح المشروع بمزايدة عامة.

فيلكا

وتدارس مجلس الوزراء مشروع تطوير جزيرة فيلكا، وقرر المجلس تكليف الوزير المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان بوضع التصورات المناسبة والآلية الفاعلة لإدارة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية، والسبل الكفيلة بجعلها معـلماً سياحياً جاذباً للزوار.

مراكز الشباب

واستعرض مجلس الوزراء خارطة الطريق المعدة من الهيئة العامة للشباب لتفعيل دور مراكز الشباب في كافة المحافظات، وأحيط المجلس علماً بالمتطلبات اللازمة لإنشاء المراكز الترفيهية وتفعيل دور مراكز الشباب في كافة محافظات دولة الكويت، وذلك للمشاريع التالية:

-مشروع دوري الإبداع الشبابي

-مشروع «ملاعبنا» وأكاديمية الحكام ودوري المناطق

-مركز الجوالة بمنطقة الصليبية لذوي الاحتياجات الخاصة

-مشروع التوجيه الأكاديمي

-مشروع صناع العمل

-مشروع المبادر المحترف

-مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية

وأثنى مجلس الوزراء على جهود الهيئة الرامية إلى خلق بيئة ثقافية وترفيهية لفئة الشباب والتي تصبو إلى تنمية القدرات وصقل المواهب والاستفادة منها، وكذلك الاهتمام بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان مركز التواصل الحكومي أوضح في وقت سابق أن مشروع «مبارك» ميناء ذكي مصمم لأفضل الممارسات وأحدث المواصفات العالمية، وأنه أول ميناء آلي بالكامل في المنطقة، لافتاً إلى أنه سيوفر 8550 فرصة وظيفة.

وعن بعض تفاصيل المشروع، أفاد المركز بأن السعة الاستيعابية 24 مرسى، ومن خلال المشروع سيتم توفير التكامل التجاري بين الكويت ودول الخليج العربي.

وبيّن أن المشروع سيستوعب 8.1 مليون حاوية سنوياً، و4.9 مليون طن بضائع، و220 ألف وحدة «RORO».