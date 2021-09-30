7 قاضيات كويتيات يتولين رئاسة الدوائر القضائية في المحاكم

في سابقة قضائية بدولة الكويت، وافقت الجمعية العمومية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار عبداللطيف الثنيان على تولي 7 قاضيات كويتيات رئاسة دوائر الجنح الخاصة بالقضايا الجزائية.

ويأتي قرار تنصيب القاضيات لإصدار الأحكام منفردين في قضايا الجنح العادية وجنح التجارة والمرور، وتملك إصدار أحكام جنائية بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وأحكام غرامة.

القاضيات اللاتي تولين رئاسة دوائر الجنح

• فاطمة الكندري – رئاسة جنح تجارة

• سنابل الحوطي – رئاسة جنح عادية

• فاطمة الصغير – رئاسة جنح الأحمدي

• بشاير عبدالجليل محمد – رئاسة جنح عادية

• بشاير الرقدان – رئاسة جنح عادية

• رؤى الطبطبائي – رئاسة جنح عادية

• لولوة الغانم – رئاسة جنح مرور

المصدر : الجريدة