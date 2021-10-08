وزارة الداخلية: مفتشو أمن المطار لا يستحقون بدل شاشة

كشفت وزارة الداخلية أن مفتشي أمن المطار لا يستحقون بدل الشاشة، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية، حيث إنهم يعملون على الشاشات الخاصة بتفتيش حقائب الركاب، ولا يعملون على الشاشات المتعلقة بالأنظمة الآلية.

وأفادت “الداخلية”، خلال ردها على سؤال للنائب مرزوق الخليفة، بأن مجلس الخدمة المدنية وافق في اجتماعه رقم 2015/23، المنعقد بتاريخ 2015/9/15، على إقامة دورة تخصص “تفتيش أمن المطار”، على أن يتم تعيين خريجيها بالمسمى الوظيفي “مفتش أمن المطار”، ومنحهم الدرجة الخامسة عامة، أو 3 علاوات ومكافأة تشجيعية قدرها 400 دینار، مع عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة والبدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

واضافت انه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية عن مدى استحقاق مفتشي أمن المطار للبدلات المشار إليها بالسؤال في ضوء صرف مكافأة تشجيعية لهم، وانتهى الديوان إلى جواز الجمع بين تلك المكافأة والبدلات المقررة بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (2012/12، 2012/13، 2006/28 والمعدل بالقرار 2012/16)، بشرط استيفاء كل الشروط الواردة بهذه القرارات.

وبينت أن نظام نوبة مفتشي أمن المطار غير مدرج ضمن أنظمة النوبة المعتمدة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2012/12، ومن ثم لم يتم صرف هذا البدل لهم لعدم الاستحقاق، ووفقا لنص المادة 7 من القرار المشار إليه فإن بدل الطعام يمنح للمكلفين بإحدى أنظمة النوبة المشار إليها، ومن ثم فإن المذكورين لا يستحقون هذا البدل لعدم انطباق أنظمة النوبة عليهم، مضيفة أن ديوان الخدمة وافق على صرف بدل عدوی لمسمى مفتش أمن المطار بواقع 35 دينارا اعتبارا من 2021/4/1 وتم الصرف لهم.

وذكرت: “أما بخصوص بدل الشاشة فإنه يتضح من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/28، والمعدل بالقرار رقم 2012/16، والخاص بمنح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات الدوام الرسمي مكافأة تشجيعية وفقا للقيم الموضحة بالقرار، وبتطبيق أحكام ذلك القرار على المذكورين تبين أنهم يعملون على الشاشات الخاصة بتفتيش حقائب الركاب ومتعلقاتهم الشخصية، ولا يعملون على الشاشات المتعلقة بالأنظمة الآلية المقصودة بالقرار، وبالتالي لا يستحقون بدل الشاشة”.