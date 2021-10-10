“الأشغال” تلقت 2944 بلاغاً حول إصلاحات الطرق في سبتمبر الفائت

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن تلقيها 2944 بلاغا تتعلق بإصلاحات الطرق والشبكات التي تلقاها قطاع هندسة الصيانة خلال سبتمبر الفائت.

وأوضحت الوزارة في بيان ان إجمالي عدد الشكاوى المنجزة خلال نفس الفترة بلغ (2761) شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى الجاري العمل بها (183) شكوى.

وشددت الوزارة على حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو عبر رقم الواتس آب الخاص بطوارئ الأشغال (93333150).

وبينت الوزارة أنه بمجرد تلقي الشكوى أو البلاغ التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة، يتم القيام بفتح ملفات في النظام الآلي الإلكتروني لمتابعة الشكاوى والبلاغات وتحويلها بشكل فوري إلى فرق الطوارئ التي تقوم بدورها بالتعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات داخل قطاعات الوزارة المعنية في كافة المناطق بالمحافظات إلى أن يتم إنجازها.