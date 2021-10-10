الشاهين: كفى تلميعا لإيران

استغرب النائب أسامة الشاهين “إصرار النائب السابق صالح عاشور على تلميع إيران على حساب الكويت والدول العربية”.

وقال: “كفى تلميعًا لإيران على حساب الوطن والعرب! تصريحك غير مقبول وغير معقول”، مضيفا: “إن الكويت في انفجار ميناء بيروت وحده قدمت 820 طن مساعدات عبر 18 طائرة إغاثة، من خلال الهلال الأحمر فقط”.

سأل وزير التربية عن أسباب عدم تجديد مباني مدارس التربية الخاصة

وفي شأن منفصل، وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية حول أسباب عدم تجديد مباني مدارس التربية الخاصة.

وقال: «تولي دولة الكويت رعايتها بالأشخاص من ذوي الإعاقة، ولاسيما في الخدمات التعليمية، منذ الخمسينيات من القرن الماضي، وتجلى ذلك من خلال إنشاء إدارة مدارس التربية الخاصة في منطقة حولي».

وأشار إلى أنه «منذ بناء مدارس التربية الخاصة لم نشهد تطويرا جذريا لمبانيها بل قامت الوزارة بنقل بعض مدارس الإدارة إلى مواقع أخرى ومثل مدرسة الرجاء للبنات التي تم نقلها لإحدى مدارس منطقة حولي الشاغرة، وهذا الموقع لا يتناسب كونه يطل على شارع ضيق ما يسبب ازدحاما شديدا، كما إن المدرسة لا يوجد بها مواقف لمركبات المعلمات وأولياء الأمور».

وسأل: «لماذا لم تقم وزارة التربية بتطوير مدارس «التربية الخاصة» لاستيعاب ذوي الإعاقة؟ وما هي خطط الوزارة الإنشائية بشأن مدارس «التربية الخاصة» الحالية والجديدة؟»