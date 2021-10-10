د. أحمد الشطي: شخص من كل 5 قد يعاني من اضطرابات نفسية

احتفل مركز الكويت للصحة النفسية باليوم العالمي للصحة النفسية اليوم، تحت عنوان «الرعاية الصحية النفسية للجميع لنجعل هذا الشعار واقعاً».

وأكد مدير منطقة الصباح الطبية د. أحمد الشطي، أن مفهوم الصحة يتكامل بوجود الصحة النفسية، حيث اشتمل اليوم على إقامة محاضرات توعوية ومشاركة أطباء ومتخصصين بالمركز ومن القطاع الخاص، ولرفع مستوى جودة الحياة.

وأضاف الشطي على هامش الاحتفال أن منظمة الصحة العالمية اختارت في مايو الماضي هذا الشعار، لاسيما بعد مرور فترة على جائحة كورونا وتأثيرها على الصحة النفسية تحديدًا، من خلال وجود بعض الامراض كالاكتئاب والاضطرابات النفسية، حيث يجب التركيز عليها كاليافعين والشباب.

ولفت الشطي إلى تشكيل فريق يهتم بالصحة النفسية والتواصل مع الاشخاص الذين بحاجة لتوفير تلك الرعاية في المناطق الصحية، حيث أن الاضطرابات النفسية ليست وصمة، مبيناً أن هناك شخصاً من كل 5 قد يعاني شكلاً من أشكال الاضطرابات النفسية، كما نريد التوسع في توفير تلك الخدمات، سواء عن طريق المركز أو العيادات بالمراكز الصحية.

وذكر أن خلال إحدى المحاضرات تم الاشارة إلى أن مركز الصحة النفسية يستقبل 6 آلاف مريض شهرياً.

من جانبه، أشار رئيس قسم الطب النفسي في مركز الكويت للصحة النفسية د.عمار الصايغ إلى أن الاحتفال ياتي للتذكير بأهمية الصحية النفسية وخدمات المركز، خلال أزمة جائحة كورونا وبعدها، لافتاً إلى عدم وجود احصائيات محلية عن نسب الإصابات بالاضطرابات النفسية، إلا أن الاحصائيات العالمية تشير إلى زيادتها خلال الجائحة.