الكويت تستنكر التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير في الحكومة اليمنية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادث التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية والزراعية في الحكومة اليمنية اليوم الأحد والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وأكدت «الخارجية»، في بيان اليوم الأحد، موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، داعية المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده وصولا إلى الحل السياسي الذي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها ‏وبما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويحقق استقرار وطنه ويصون وحدة ترابه.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.