السعودية تضرب موعدا مع الأردن بنهائي غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة غرب أسيا بفوزه مساء اليوم على المنتخب الأولمبي العراقي بهدف دون رد والتي اقيمت مساء اليوم في استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

الهدف الوحيد سجله اللاعب خالد الغنام في الدقيقة 49.

الشوط الأول

بدأ فريق السعودية المباراة بضغط كبير من خلال الحفاظ على الكرة في منطقة منتخب العراق الأولمبي وحاول الفريق السعودي لكنه اصطدم بدفاع منظم، وباغت المنتخب العراقي نظيره السعودي بهجمة مرتدة قادها اللاعب احمد سرتيب تجاوز مدافعين قبل أن تصل لصادق زامل اصطدت بالمدافع السعودي، وكاد عبد الله حمدان ان يسرق هدف بعد توغله بدفاعات الأولمبي العراقي وتجاوز الحارس ومرر الكرة العرضية لم تجد من يكملها داخل الشباك.

وتكرر الحال في احدى الهجمات حيث توغل عبد الله حمدان لكن الحارس حسن احمد عرقله خارج منطقة الجزاء ليحصل على ركلة حرة على مشارف الجزاء لم يستثمرها الفريق السعودي.

هجمات سرتيب

المنتخب العراقي استغل سرعة ومهارة اللاعب احمد سرتيب في الهجوم المرتد وحصل على فرصتين سانحة، حيث مر بكرة وسددها غلت العارضة والأخرى بذات السيناريو فتح المنطقة بعد تجاوزه المدافع لكن تسديدته كانت ضعيفة، وأهدر المنتخب السعودي فرصة خطرة من كرة عرضية وصلت إلى اللاعب نواف بوشل سددها فوق العارضة ليهدر فرصة ممكنة للتسجيل ورغم سرعة المباراة إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

هدف سعودي

استغل المنتخب السعودي الفوضى في دفاعات المنتخب العراقي نتيجة إصابة حسم رائد وتلقيه العلاج خارج الملعب ليمرر مرة عرضية اخطأ الحارس في خروجه لتصل إلى رأس خالد الغنام سجل منها هدف التقدم في الدقيقة 49 ليرجح كفة الأخضر السعودي، وكاد أن يضاعف العمار النتيجة للسعودية لكن الحارس حسن احمد تصدى للكرة، واهدر المنتخب العراقي فرصة تعديل النتيجة بعد أن توغل زيدان اقبال بدفاعات السعودية ومرر كرة عرضية وصلت إلى مؤمل عبد الرضا سددها على الطائر مست الشباك الجانبية ويهدر فرصة للتعديل.

تبديلات سكوب

حاول المدرب العراقي ميلاسوف سكوب الذي زج كل من حسن عبد الكريم ووكاع رمضان وعامر غالب واحمد مكنزي ومصطفى وليد واخرج كل من مؤمل عبد الرضا ورضا فاضل وزيدان اقبال ومنظر عبد الأمير وحسن رائد، استحوذ المنتخب العراقي لكن الخطورة لم تكن بالحد الذي يهدد مرمى السعودي الذي نجح في بناء جدار أمام مرماه لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي بهدف دون رد.

وسيخوض المنتخب السعودي المباراة النهائية بمواجهة المنتخب الأردني بعد فوزه في مباراة سابقة على المنتخب السوري بخمسة أهداف لهدفين.







