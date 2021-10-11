فوز ثلاثة خبراء مقيمين بالولايات المتحدة بجائزة نوبل للاقتصاد

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين فوز ثلاثة خبراء مقيمين في الولايات المتحدة بجائزة نوبل للاقتصاد لأبحاثهم في سوق العمل و«التجارب الطبيعية» بحسب لجنة التحكيم.

وذكرت الأكاديمية في بيان صحفي أن نصف الجائزة التي يبلغ قدرها 10 ملايين كرونة سويدية «1.14 مليون دولار أمريكي» منح إلى الكندي ديفيد كارد من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة «لمساهماته التجريبية في اقتصاديات العمل».

وأضافت أن النصف الآخر من الجائزة منح بشكل مشترك للأمريكي جوشوا أنغريست من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مدينة كامبريدج الأمريكية مناصفة مع الهولندي جويدو إمبينز من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة «لمساهماتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية».

وقالت الأكاديمية «لقد زودنا الفائزين هذا العام برؤى جديدة حول سوق العمل وأظهروا الاستنتاجات حول السبب والنتيجة التي يمكن استخلاصها من التجارب الطبيعية»، مضيفة أن «نهجهم امتد إلى مجالات أخرى وأحدث ثورة في البحث التجريبي».

وكانت الاكاديمية اعلنت في وقت سابق عددا من الفائزين بجوائزها في مجالات مختلفة شملت الادب والعلوم والطب وحقوق الانسان والسلام.