أرقام تاريخية للأخضر في التصفيات الآسيوية

حقق المنتخب السعودي العديد من الأرقام التاريخية المميزة، بعد تحقيقه الفوز على ضيفه الصيني (3-2)، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 12 نقطة، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية، محققا الفوز في جميع مبارياته، بينما تقبع الصين في المركز الخامس بـ3 نقاط.

وأصبح الأخضر هو الفريق الآسيوي الوحيد الذي يصل إلى العلامة الكاملة، بعد مرور 4 جولات في التصفيات الحالية.

وحقق المنتخب أطول سلسلة انتصارات متتالية في التصفيات بـ9 مباريات، كما أنه فاز بأول 4 جولات من الدور النهائي للتصفيات، في حدث غير مسبوق للأخضر.

وعلى مستوى المواجهات الثنائية، سجل الأخضر الفوز الثامن أمام الصين من إجمالي 19 مباراة في مختلف البطولات، بينما حقق التنين الصيني 7 انتصارات، وحضر التعادل 4 مرات.