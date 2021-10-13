الزعابي يفوز بالمركز الأول في أكبر مسابقة لتصوير الحياة البرية في العالم

حصد المصور الكويتي ماجد الزعابي المركز الاول عن فئة «البورتريه الحيواني» في المسابقة السنوية التي ينظمها المتحف البريطاني لتاريخ الطبيعة والخاصة بأفضل صور للحياة البرية في العالم.

وقال الزعابي عقب اعلان النتائج مساء أمس الثلاثاء ان الصورة الفائزة تم التقاطها في أوغندا بمحمية «باوند» الطبيعية لغوريلا يطلق عليها اسم «كباندي» وتبلغ من العمر 40 عاماً.

وأضاف ان الغوريلا كانت جالسة مع عائلتها تأكل الأعشاب حينما بدأت الأمطار الهطول فاحتمى معظم أفراد العائلة من المطر، الا «كباندي» بقيت مستمتعة به وكانت هذه الصورة التي التقطت لها.

وأوضح ان الرحلة استغرقت أربع ساعات مشيا على الأقدام صعودا ونزولا من جبل مع التفاوت الكبير في درجات الحرارة والرطوبة والأرض الزلقة احيانا وكثرة الحشرات في الغابة.

واشار الزعابي الى ان هذا النوع من القردة يواجه خطر الانقراض بسبب التعدي على أماكن عيشها وتقليص عدد الغابات إلا أن المنظمات تبذل الكثير من الجهود لحمايتها. يذكر ان المسابقة في نسختها ال57 تلقت أكثر من 50 الف مشاركة من 95 دولة حول العالم وتوزع الفائزون على العديد من الفئات التي تشمل ايضا الاطفال الاقل من عشر سنوات والمراهقين والشباب اضافة الى فئات متخصصة مثل «الحيوانات في بيئتها» و«الطيور» و«سلوك الحيوانات» و«الثديات» و«الزواحف» إلى جانب «الفن الطبيعي» و«النباتات والفطريات» و«الحياة البرية الحضرية» و«الصورة الصحفية».

وحصل الزعابي في السابق على العديد من الجوائز العالمية منها الجائزة الكبرى لتصوير الطيور العالمية في 2020 كما تم اختياره هذا العام ليكون احد اعضاء لجنة التحكيم في نفس المسابقة.