رحيل مُخرج “بس يا بحر”

توفي فجر اليوم، المخرج القدير خالد الصديق عن عمر يناهز 76 عاماً، ليودّع مشهد الحياة، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الخالدة.

ويُعد الصديق رائد الحركة السينمائية الكويتية، حيث رُشّح فيلمه «بس يا بحر» الذي أنتجه وأخرجه العام 1972 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين، وهو أول فيلم كويتي يترشح للجائزة.

كما قدم العديد من الأفلام الكويتية، على غرار «عرس الزين» و«الرحلة الاخيرة» و«وجوه الليل»، وغيرها.

توفي فجر اليوم، المخرج القدير خالد الصديق عن عمر يناهز 76 عاماً، ليودّع مشهد الحياة، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الخالدة.

سبر التي آلمها المصاب، تتقدم من أسرة الفقيد بأحر التعازي وخالص المواساة