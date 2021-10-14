قتيل و8 جرحى في إطلاق نار خلال تظاهرة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق نار خلال تظاهرة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفادت مستشفى في لبنان. فيما قال مصدر بالجيش اللبناني لـ(رويترز) إن قتيلا سقط وأصيب خمسة أشخاص في إطلاق النار.

وشهد محيط قصر العدل في بيروت توترا أمنيا اليوم في أعقاب إطلاق نار باتجاه مسيرة احتجاجية ضد قرارات قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

وقالت قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية إن دوي إطلاق نار تردد بالقرب من موقع احتجاج ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وبثت صورا لأشخاص يركضون في الشارع ويحاولون الاختباء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان في وقت سابق، عن بدء توافد مناصري حركة «أمل» و«حزب الله» الى أمام قصر العدل في بيروت تنديدا بقرارات القاضي طارق البيطار في ملف تفجير المرفأ، وقد تجمعوا من منطقة بربور وتوجهوا الى منطقة الطيونة، تحضيرا لوقفتهم الاحتجاجية الرمزية أمام قصر العدل.

وأضافت الوكالة إنه «سجل إطلاق نار في اتجاه المتظاهرين في الطيونة، ما أدى إلى سقوط جريح جرى نقله إلى المستشفى».