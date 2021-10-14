رونالدو يشتري سيارة جديدة قيمتها 11.5 مليون دولار

ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيارة جديدة خارقة تفوق قيمتها 11.5 مليون دولار، إلى أسطول سياراته الفارهة.

وذكر موقع (The Supercar Blog) المتخصص في السيارات، أن سيارة نجم مانشستر يونايتد الجديدة من طراز “بوغاتي”، لكنها إصدار خاص يضم عدد 10 سيارات فقط حسب ما ذكرته الشركة المصنعة على تويتر.

وغرد الحساب الرسمي لشركة بوغاتي: “لقد كشفنا النقاب عن هذه التحفة الفنية في عام 2019 احتفالا بالذكرى السنوية 110. سيتم صنع 10 سيارات فقط وتسليمها للعملاء في العام المقبل”.

وقال الموقع إن السيارة الجديدة التي اشتراها رونالدو من أكثر السيارات تميزًا في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط، ويتم تصنيعها يدويًا بمصنع (Bugatti Molsheim) في فرنسا.