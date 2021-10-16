طالبان.. عودة الأفغانيات للمدارس الثانوية قريباً

تعتزم حركة طالبان الإعلان عن إطار تنظيمي يتيح للفتيات العودة إلى مقاعد الدراسة “قريبا” في أفغانستان، وفق ما كشف مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، وذلك بعد أربعة أسابيع على حصر الحركة الحق في التعليم الثانوي بالفتيان.

وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك قال عمر عبدي، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة الجمعة إن وزير التعليم في حكومة طالبان “أبلغنا بأن الحركة تعمل على وضع إطار تنظيمي ستعلنه قريبا من شأنه أن يسمح للفتيات بارتياد المدارس الثانوية، ونتوقّع حصول ذلك قريبا جدا”.

ومنذ أسابيع تَعد طالبان بالسماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن.

وكانت طالبان قد سمحت منذ البداية للتلميذات بارتياد المدارس الابتدائية، لكنّها منعت الفتيات والمدرّسات من العودة إلى المدارس الثانوية.

وقال مسؤولون في طالبان إن عودة الفتيات والمدرّسات إلى المدارس الثانوية لن تحصل إلا بعد ضمان إقامة فصل صارم بين الجنسين، موضحين أن وضع الإطار التنظيمي يتطلب مزيدا من الوقت.