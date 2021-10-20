ريال مدريد يثأر من شاختار بخماسية ويتصدر مجموعته

حقق ريال مدريد انتصارًا هاما بنتيجة (5-0) خلال مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل الأهداف لريال مدريد، كريفستوف لاعب شاختار بالخطأ في الدقيقة 37، وفينيسيوس جونيور هدفين في الدقائق 51 و56، كما سجل رودريجو في الدقيقة 65، وكريم بنزيما في الدقيقة (90+1).

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن الوصيف شيريف تيراسبول، بينما تجمد رصيد شاختار دونيتسك عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

كما نجح النادي الملكي في الثأر من شاختار، بعدما خسر أمامه ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بدور المجموعات.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث أرسل كريم بنزيما تسديدة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 2.

وأرسل توني كروس تسديدة قوية، تصدى لها تروبين حارس مرمى شاختار دونيتسك في الدقيقة 3.

واستمرت محاولات ريال مدريد، بتسديدة أخرى من فينيسيوس جونيور تصدى لها تروبين في الدقيقة 6.

وصوب كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، كرة قوية اصطدمت بدفاع شاختار دونيتسك، قبل أن تتحول إلى الركنية في الدقيقة 18.

وتقدم ريال مدريد في النتيجة في الدقيقة 38، عبر سيرهي كريفستوف لاعب شاختار بالخطأ، حيث حاول إبعاد كرة أرسلها لوكاس فاسكيز لاعب الميرنجي داخل منطقة الجزاء.

وسدد كريم بنزيما كرة على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها ببراعة تروبين حارس مرمى شاختار دونيتسك في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميرنجي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 51، فبعد مجهود مميز من كريم بنزيما على الطرف الأيسر، مرر الكرة إلى مودريتش الذي نقلها بلمسة واحدة إلى فينيسيوس جونيور الذي انفرد بالمرمى وسدد يمين الحارس.

وواصل فينيسيوس جونيور تألقه بتسجيل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لريال مدريد في الدقيقة 55، بعدما انطلق داخل المنطقة وبمجهود فردي مميز، سدد الكرة يسار الحارس وأسكنها في الشباك.

وأضاف رودريجو جويس الهدف الرابع لريال مدريد، في الدقيقة 65، حينما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من مواطنه فينيسيوس جونيور وسدد في أعلى المرمى.

وتصدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لتسديدتين من لاعبي شاختار دونيتسك من أجل تقليص الفارق.

وفشلت المحاولات الأوكرانية للتسجيل، ليُسجل كريم بنزيما الهدف الخامس في الدقيقة 91، مستفيدا من كرة مررها له أسينسيو داخل المنطقة، أسكنها بسهولة في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الميرنجي بخماسية ويستعيد صدارة ترتيب المجموعة.







