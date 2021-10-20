الغانم: توجيهات سمو الأمير تؤكد المؤكد أن حكام الكويت سيرتهم الحكمة والتسامي والتسامح

تقدم الرئيس مرزوق الغانم بالشكر والثناء والتقدير لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على توجيهاته السامية، بدءاً بالدعوة الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين.

وقال الغانم: «إن دعم سموه الكريم تمخض عنه الحوار من مرئيات، وانتهاء بقراره تفعيل المادة 75 من الدستور، وتكليفه لرؤساء السلطات الثلاثة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو».

وأضاف: «إن تلك التوجيهات الكريمة من سمو أمير البلاد، تؤكد مجدداً ما هو مؤكد عبر التاريخ، وهو أن سيرة حكام الكويت عبر القرون، هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح، وأن ديدن القيادة السياسية في بلدنا، كان وما زال، إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل شر ومكروه، في ظل قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين».