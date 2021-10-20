“السكنية”: منصة إلكترونية لاستقبال طلبات تخصيص جنوب سعد العبدالله

أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد المسبقة للمواطنين الراغبين في التخصيص على مشروع جنوب سعدالعبدالله والمقيدة طلباتهم حتى 31/12/2000 وماقبل ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 21/10/2021، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.pahw.gov.kw.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنها ستنشر أسماء المستحقين من المواطنين للدفعة الأولى والبالغ عددهم 128 مواطنا في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك لاستلام بطاقات القرعة والتي من المقرر أن تعقد في 12 ديسمبر 2021.

وأكدت أنها ستعلن لاحقا عن رفع الأولوية التاريخية للراغبين في التخصيص للسنوات التالية وذلك بشكل تدريجي، مبينة أهمية اتباع ضرورة الالتزام بالنظم المعمول بها مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية عند مراجعتها.

وذكرت إنها ستنشر كل مايتعلق بمشروع جنوب سعد العبدالله تباعا من خلال رسائل إعلامية عبر حساباتها الرسمية والمعتمدة على برامج التواصل الاجتماعي لمعرفة اآخر المستجدات المتعلقة بعملية التخصيص وإجراءات القرعة.