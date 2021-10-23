“الائتلافية” تهنئ الطلبة بعودة الحياة الجامعية

هنأ مجلس القائمة الائتلافية الطلبة على عودة الحياة الجامعية بعد غياب استمر لمدة عام ونصف.

وقال رئيس مجلس القائمة فيصل فهد الفضلي : نرحب بعودة الحياة الجامعية لأهمية التعليم الحضوري بعد تجربة التعليم عن بعد لعلاقة الأستاذ الجامعي بالطالب وينخرط الطالب المستجد في الحياة الجامعية.

وأكد الفضلي أن الجامعة على أتم استعداد لاستقبال زملائهم وأبنائهم الطلبة، مشيرا لأن الائتلافية حريصة على صحة الطلبة قمنا بالتواصل مع إدارة الأمن والسلامة على التأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية وذلك حفاظاً على سلامة وصحة زملائنا.

وذكّر رئيس مجلس القائمة الائتلافية بأن خدمة الجموع الطلابية ليست غريبة على القائمة الائتلافية، فهي مستمرة بخدمة الطلبة منذ أكثر من ٤٠ عام على التوالي بقيادتها للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة.