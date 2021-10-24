سمو الأمير يستقبل مرزوق الغانم وصباح الخالد وعبيد الوسمي

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة ظهر اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وعضو مجلس الأمة الدكتور عبيد محمد المطيري الوسمي.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح.
واستقبل سموه أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
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