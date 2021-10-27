ميقاتي: حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: «نحن حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن الصراعات ونحن نتطلع إلى أطيب العلاقات معها».

وأضاف في تصريح من القصر الجمهوري أن «الرئيس ميشال عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف».

وكان ميقاتي أكد في بيان ليل أمس أن «كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة ‏أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع، هو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف ‏الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب ‏وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي»

وأكد ان «رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية ‏السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى».