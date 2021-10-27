الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي 

استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض الكويت لتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي تجاه السعودية والإمارات.

وأعربت الوزارة في بيان عن استنكار ورفض الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقتان والتي اتهم فيها البلدين الشقيقين باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه والتي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافلا عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأعلنت الوزارة في البيان أنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم وسلمته مذكرة إحتجاج رسمية تتضمن رفض دولة الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافي مع الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.