وزير الإعلام ينفي اختراق “سيرفرات” الأخبار

نفى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اختراق “سيرفرات” قطاع الأخبار في وزارة الإعلام.

وقال الوزير المطيري، في إجابته عن سؤال النائب فارس العتيبي حول ما نشر أخيراً عن اختراق “سيرفرات” الأخبار، إنه لا يوجد أي اختراق في سيرفرات قطاع الأخبار والبرامج السياسية.

وأضاف أن الوزارة تحرص على فحص ومتابعة أية عمليات بحث واختراق وتتم معالجتها وفق المعايير المتبعة والمذكورة.

وعن الأسس والمعايير المتبعة في الوزارة لحماية السيرفرات من الاختراق كشف المطيري أن الإجراءات المتّبعة في وزارة الإعلام لحماية السيرفرات من الاختراق تتمثل في عزل شبكة الخوادم المركزية (السيرفرات) عن شبكة المستخدمين وشبكة الإنترنت، وأن جميع قنوات الاتصال التي تتم بين شبكة المستخدمين في الوزارة أو شبكة الإنترنت مع السيرفرات تكون عن طريق الجدار الناري (firewall) الذي يقوم بحجب أي منافذ أو مواقع قد تؤثر على منظومة وزارة الإعلام.

وذكر أنه تتم مراقبة مؤشرات الاختراق عن طريق برامج اأمنية تختص فيها وزارة الإعلام وكتابة تقارير من قبل الفريق المختص.

ولفت إلى أن لدى الوزارة نظاماً احتياطياً للنسخ يقوم بعمل نسخ يومية للخوادم (السيرفرات) الأساسية ويمكن استرجاع أي نسخة في حال وجود خلل في السيرفر.

وأكد الوزير المطيري أن الدخول على السيرفر يكون باسم مستخدم وباسوورد مع وجود برنامج آخر للمصادقة.

وعما إذا كانت لدى الوزارة أنظمة حماية للسيرفرات من الاختراق أفاد الوزير المطيري بأن وزارة الإعلام تمتلك أنظمة حماية الخوادم المركزية (السيرفرات) من الاختراق.