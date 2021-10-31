تدوير محدود بين مديرين في “الشؤون”

أجرى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي، تدويرا محدودا بين عدد من مديري الإدارات في بعض قطاعات وزارة الشؤون

وتضمن التدوير، نقل مدير إدارة العلاقات العامة عبدالله جاسم الحمدان، إلى وظيفة مدير إدارة مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بناء على رغبته، ونقل مدير إدارة مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالندب فايز الديحاني، إلى مدير إدارة المكتب الفني بالندب.

وشمل التدوير، نقل مدير إدارة التخطيط والمتابعة مقداد بن نخي إلى وظيفة مدير إدارة الحاسب الآلي، ونقل مديرة إدارة مركز تنمية الموارد البشرية مريم العازمي، إلى مديرة إدارة التخطيط والمتابعة، إضافة إلى نقل مدير إدارة المكتب الفني فيصل العتيبي، إلى وظيفة مدير مركز تنمية الموارد البشرية.